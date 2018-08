Paide linnapea Priit Värgi kõne laulupeol "Vaba rahva laul"

Kui veebruaris täitus Eestil 100. sünnipäev, siis teadvustasime seda endile tolle aja inimeste mälestuste ja raamatute läbi, me pole seda ise kogenud. Aga homme täitub 27 aastat iseseisvuse tagasivõtmisest ning seda mäletavad meist enamus ka omadest kogemustest. Kes lõi kaasa poliitilistes liikumistes, kes Balti ketis, aga kõige laiapindsem ja kandvam roll iseseisvuse tagasivõtmisel oli Laulval Revolutsioonil. Ja nii nagu 27 aastat tagasi, laulame ka täna neid isamaalisi laule, mis aitasid meil oma riiki taasluua. Siinkohal tahan tänada Ülo Kannistot, kes oma meeskonnaga on püsti pannud sellise vägeva laulupeo ning kokku toonud nii palju häid muusikuid. Tervitame ka neid, kes täna samaaegselt laulavad Tallinna Lauluväljakul ning mujal Eestis.



Head pidulised!

Eesti taasiseseisvumine 91. aastal ei olnud pelgalt juhus või kingitus, vaid just nimelt me võtsime ja võitlesime iseseisvuse tagasi. Me ei vajanud selleks relvi, vaid meie „relvadeks“ olid sõnad ja täna on meie moraalne kohus seda tänuga meeles pidada. Ja Paide on selleks suurepärane koht, sest siin tuksub Eesti süda ning täna see süda laulab rõõmust – nii otseses kui ka kaudses mõttes. Paide Vallimägi on täna jätkuvalt täis head energiat, sest just siin sai nädalapäevad tagasi Arvamusfestivalil aetud Eesti asja ning harutatud lahti meie ühiskonna sõlmpunkte. Siin tunneme, et meil ei ole kahte või kolme Eestit, meil on üks ühine Eesti.

Kallid kohalviibijad nautigem kontserti ja laulgem kaasa! Elagu Eesti!