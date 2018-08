Järvamaa juurtega kunstnik äratas seinamaalingul ellu Tartu kivisilla

«Selle suve üks huvitavamaid seinapilte sai eile valmis. Kulus nädala jagu õhtuid, et jäädvustada Tartus Tähtvere 18b betoonseinale üks ajalooline Tartu vaade - kivisild - Tartu kunagine pärl. Ühest küljest nukker, et sõjakeeris oli nii kohutavalt julm, teisalt õnnelik, et sain ajalugu puudutada. Ahjaa, ja äge oli see, et kui tavaliselt mulle meeldib kasutada šabloonide abi, siis praegu oli nii vabastav teha värvidega sama joont, nagu pliiatsiga visandades. Vahendid olid teised ja pind oli mega, aga visandamise käeliigutus sama ja nii lahedalt vaba,» kirjeldab kunstnik ise sotsiaalmeedias.