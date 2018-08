Skaudid ootavad uusi liitujaid

Eesti skautide ühingus on võimalik vabatahtlikuna panustada otseselt noortega tegeledes, samas on võimalik enda kanda võtta ka väiksemaid tegemisi nagu näiteks erinevad tõlketööd, ürituste pilditamine ja filmimine, oma teadmiste edastamine koolitustel – võimalusi on lõputult ja igale soovi avaldanud vabatahtlikule leiame just selle tegevuse, mis paneb tema silma särama.