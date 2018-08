Realiseerimiskeskuse uksed jäid tänasest suletuks

Ostjate murele, et Paides jääb taas üks kauplus vähemaks, vastasid müüjad hea uudisega, et tegemist on vaid ajutise sulgemisega. «Oleme tõenäoliselt kinni vaid paar-kolm nädalat kuniks saame uude kohta kolitud, kaubad lahti pakitud ning välja pandud,» selgitas müüja Heli Kõiv.