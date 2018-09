Talgulised võõpasid seltsimaja saalile rõõmsama ilme

Taikse külaseltsi juhatuse liige Kristina Gudinas ütles, et kahel päeval ulatas neile abistavad töökäes kokku paarkümmend inimest. «Noh, natuke suuremat osalust ootasime oma küla rahvalt, kuid ju neil oli siis sel nädalavahetusel muid tegemisi,» sõnas ta.

Sellele vaatamata said kõik kavandatud tööd tehtud ehkki vahepeal oli inimestel Gudinase sõnul küll tunne, et ei jõua valmis ning enam ei jaksa. «Eestlaste jonn on aga suur ning kuigi tööpäevad venisid hirmuäratavalt pikaks, tegime ikkagi kõik ära,» tõdes ta.