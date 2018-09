Meenekonkurss pakub käsitöötegijatele veel ühe võimaluse

Veel augusti eelviimasel nädalal pidi Järvamaa infokeskuse infokonsultant Piret Sihveril tõdema, et kohalikud käsitöömeistrid pole konkursile just tormi jooksnud ning veel polnud töid laekunud. Esialgseks lõpptähtajaks, 31. augustiks oli konkursile oma visiooni maakonna suveniirist esitanud kolm tegijat, ent see arv on liiga väike, seetõttu lükatigi lõpptähtaeg 21. septembri peale.