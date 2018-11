ERSO muusikud annavad nädala jooksul erinevate koosseisudega 100 kontserti üle Eesti

“ERSO kui Eesti esindusorkestri jaoks on oluline olla olemas kõigi Eesti elanike jaoks ja sellel nädalal on tõesti kõigil huvilistel võimalik ERSO muusikute kontsertidest osa saada,“ kommenteerib ERSO juhatuse liige ja projekti algataja Kristjan Hallik. “Ühe nädala jooksul saja kontserdi andmine on ühe sümfooniaorkestri jaoks erakordne ettevõtmine, seda isegi kogu maailma kontekstis. Kolleegid teistest riikidest on imestanud, et kuidas see võimalik on, aga ERSO on nii vitaalne ja inspiratsiooni täis orkester, kes selle tõenäoliselt maailmarekordiks kujuneva saavutusega hakkama saab.“