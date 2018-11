Linnapea sõidab vapimärgi üleandmiseks pealinna

Õigel ajal Beyard vapimärgile järele tulla ei saanud, kuid nüüd on taas Eestisse tulemas. Tiheda ajagraafiku tõttu asjaosaline Paidesse ei jõua ja linnapea Priit Värk sõidab vapimärgi üleandmiseks reedel Tallinnasse.

Mõni aeg tagasi kirjutas Järva Teataja , et Paide linnalt vapimärgi saanud ameeriklane Thomas Beyard edastas paidelastele tänutäheks videotervituse, milles ta räägib püüdlikult eesti keeles.

Thomas B. Beyard on Paide linnaga koostööd teinud veidi alla 20 aasta, mille jooksul on tema eestvedamisel ellu viidud mitmeid ühiseid projekte nii kultuuri- kui ettevõtlusvaldkonnas.

Kolmel viimasel aastal on USA-d saanud külastada Paide linna noored lauljad ja tantsijad ning omavalitsusjuhid, keda Beyardi eestvedamisel on sõpruslinnas Marylandis väga hästi vastu võetud.

Samas on Thomas Beyard Paidet korduvalt tutvustanud Marylandi osariigi militaarjõududele ning on Kesk-Eestisse toonud kõrgeid sõjaväelisi külalisi, kellest on tema heatahtlikul mõjutusel saanud Paide linna head sõbrad.