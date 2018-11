Eesti Laul 2019 võistlusele saabus 216 laulu

“Soovisin, et võistlusele saadetaks võimalikult valmis toodetud laulud ja selle tõttu ei osanud ma nii palju osalejaid oodata. Lugude tase on sealjuures kõrge,” kinnitas Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula. Pooled lauludest on eesti keeles. Võõrkeelsetes lauludes kõlab inglise, hispaania, vene ja saksa keelt.