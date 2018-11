Paide reformierakondlased valisid uue juhi

Senine juht Kristjan Kõljalg andis piirkonna juhtimise üle Tarmo Aldile, kes valiti piirkonda juhtima ühel häälel.

Lisaks valiti piirkonnale kuueliikmeline juhatus, kuhu peale Aldi kuuluvad nüüd Helle Salum, Riina Türner, Maie Põder, Harti Paimets ja Andres Müürsepp.

Tarmo Alt ütles, et Reformierakonnal on oma mõtteviis ja sõnumid, mida tuleb ühiskonnas levitada. "Kohe on riigikogu valimised, kaugel ei ole uued kohalikud valimised. Peame nendel valimistel oma arusaamiste eest seisma, mitte lubama kogu riigil vajuda aina sügavamale jagajate-saajate mentaliteeti ise vaikides pealt vaadates," selgitas ta.

Paide piirkonnas on Reformierakonnal 201 liiget. (JT)