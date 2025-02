Kesk-Eesti ringbiomajanduse teekaart on valmis

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium on töötanud välja ringbiomajanduse teekaardi. See määratleb Eesti ringbiomajanduse arengu peamised tegevussuunad ja arenguks vajalikud tegevused lühikeses (aastad 2023–2027) ja pikas perspektiivis (kuni aastani 2035) ning on aluseks piirkondlike ringbiomajanduse teekaartide koostamisele.