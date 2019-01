Vilemees kukkus Aravete spordihoones kokku ja suri

Ervin Runnel ei mäletanud, et mõni spordimees oleks kohtunik olles jalapealt kokku kukkunud ja surnud. "Just küsisin, et ega Toivo enne mängu midagi ei kurtnud, kuid, ei. Ta oli olnud ikka tavaline Toivo. Miski ei viidanud, et selline asi võinuks juhtuda," nentis Runnel. "Ta tuli Aravetele mängu vilistama veel enda autoga." (JT)