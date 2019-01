Nelja aastaga on „Õed tagasi tervishoidu“ programmi kaudu naasnud tervishoidu ligi 100 õde

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool korraldas sotsiaalministeeriumi tellimusel sel aastal juba neljandat korda projektipõhise kursuse, mille eesmärk on valmistada pikemat aega õendussektorist väljapool töötanud õdesid ette tervishoidu naasmiseks. Tänavu läbis kursuse edukalt 26 õde, neist 21 sooritasid edukalt ka õe teooria- ja praktikaeksami, mille alusel kantakse nad tervishoiutöötajate registrisse ja nad saavad õiguse õena tööle asuda.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul on õendusala töötajad meie tervishoiusektoris võtmetähtsusega. „Õdede roll ja vastutus tervishoius kasvab ning sellega koos ka nõudlus õdede järele, nii esmatasandi tervisekeskustes kui ka iseseisva õendusabi valdkonnas. Õendustöötajate järelkasvu kindlustamiseks suurendatakse järk-järgult õppekohtade arvu õe ja ämmaemanda erialadel ning panustakse ka nii õppe- kui ka töökeskkonna parandamisse,“ ütles minister Riina Sikkut. „2015. aastal algatatud projekt „Õed tagasi tervishoidu“ on samuti üks samm sinnapoole, et õdede näol nii vajalikku inimressurssi tervishoidu juurde saada. Projekti tulemused annavad lootust, et tagasipöördujaid jagub erinevatesse piirkondadesse üle Eesti.“

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool korraldas sotsiaalministeeriumi tellimusel sel aastal juba neljandat korda projektipõhise kursuse, mille eesmärk on valmistada pikemat aega õendussektorist väljapool töötanud õdesid ette tervishoidu naasmiseks.

Ministri kinnitusel on sotsiaalministeeriumil kavas projektiga jätkata.

"Õed tagasi tervishoidu" on teoreetiline ja praktiline koolitus, mis annab võimaluse tööturule tagasi tuua õed, kes ei ole tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud ega tööta õena. Koolitus täiendab ja kaasajastab õendusalaseid teadmisi ja oskusi ning valmistab õdesid ette teooria- ja praktikaeksami sooritamiseks ning tervishoiutöötajate registrisse kandmiseks.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetooli juhataja Kristi Puusepa sõnul on projekt olnud edukas. „Oleme aidanud tuua tervishoidu tagasi nelja aastaga kokku 91 õde, kes on aastaid olnud seotud mõne muu valdkonnaga, kuid nüüd otsustanud õpitud ameti juurde tagasi pöörduda. Õppijate hulgas on näiteks nii finants-, müügi-, teenindus- kui ka teistes sektorites töötanud inimesi. Poole aasta pikkune kursus on aidanud kaasajastada kursusel osalenute teadmisi ja ka käelisi oskusi tänapäevaste vahenditega, et taastada õe tööks vajalik enesekindlus ja vilumus," ütles Kristi Puusepp. „Eriti meeldiv on, et kursusel osalejad on pärit erinevatest piirkondadest üle Eesti ja nii on kursus mõjutanud kõiki Eesti regioone, seda ajal kui iga õde on valdkonnas oluline.”

Puusepa sõnul näitavad eelneva kolme aasta lõpetajate küsitlused, et 85% vastanutest töötab täna taas õena. “Kursuse läbinud õed on tõestanud, et nad on jäänud truuks oma kunagi õpitud kutsele,“ lisas Puusepp.