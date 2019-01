Imavere põhikooli uus direktor kinnitati ametisse

Koolijuhi kohustusi hakkas Lohur täitma juba juunis. Lohuri eeskujud on Rocca al Mare kooli Vodja individuaalõppekeskus ja Vanalinna hariduskolleegium ning nende juhid. „Paar aastat tagasi tutvusin ka Islandi hariduseluga – kõik need kogemused tuletan tasapisi meelde," ütles ta.

Lohuri huvi on teha rohkem koostööd nii piimandusmuuseumi kui ka kohaliku kogukonnaga, kaasata rohkem lastevanamaid. Tema meelest on hea, et kool asub ühe katuse all noortekeskuse ja rahvamajaga.