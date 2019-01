Politsei manitseb sõidukijuhte ettevaatlikkusele

«Sel nädalal on meie piirkonnas juhtunud mitu rasket liiklusõnnetust. Tuletame kõigile meelde, et talvistel teedel tuleb sõita teisiti kui suvistes tingimustes. Talvel on ilma- ja teeolud tihti väga keerulised ja muutuvad kiiresti. Seega kohandage oma sõiduvõtted ja -kiirus talvistele oludele vastavalt: varuge sõitudeks aega ja vältige kiirustamist, ärge tehke järske manöövreid ja võimalusel ka möödasõite. Kõik me soovime, et meie lähedased jõuaksid turvaliselt koju. Olge tähelepanelikud ja ettevaatlikud!,» kirjutab prefektuur oma sotsiaalmeedia lehel.