Matka korraldanud Väätsa tervisekompleksi juht Taavi Parts ütles, et tahtis juba eelmisel aastal korraldada matka, mis oleks tavapärastest kõnniretkedest veidi erinev. "Pimedas matkata on hoopis põnevam kui päevavalgel. Seda enam kui teekond viib osaliselt ka looduse rüppe," märkis ta.

Kui eelmisel aastal matkani ei jõutud, siis praegune lumerohke talv oli Partsile märgiks, et asi tuleb ära teha. "Mul on hea meel, et Väätsal on tore kogukond, kes haaras mõttest kinni ning paljud inimesed ajasid end kodudest välja tulles teistmoodi matkakogemust saama," lausus ta.