Ilmaprognoos: käre pakane püsib veel mõnda aega

Teisipäeval saab ülekaalu kõrgrõhuhari, ilm on sajuta ning mõneks ajaks selgineva taevaga. Öö on rahulik, päeval pöördub tuul lõunakaarde ja õhtupoolikul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -14..-19, sisemaal langeb kohati -23°C-ni, meretuulega rannikul jääb üle -10°C, päeval -10..-15, meremõjuga rannikul kuni -5°C.