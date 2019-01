Sel pühapäeval saavad alguse külade talimängud

Võrreldes eelmiste aastatega on võistluste juhend veidi paindlikumaks muutunud. Varasemalt lubati võistlema maksimaalselt kaks külade võistkonda, kuid nüüd on võistlejate arv piiramatu. Osaleda saavad kõik soovijad, kuid tingimusel, et etapi jooksul osaleta rohkem kui kahel alal. Võistkondliku arvestusse lähevad küla parim naine, mees ja noorvõistleja igalt alalt.