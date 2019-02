Seekordne vanatehnika killavoor tuleb punavalge

Selle raames tähistatakse mitmete ettevõtmistega priitahtlike pritsimeeste suurt juubelit, aga ka 20 aasta möödumist Järva-Jaani Tuletõrjemuuseumi avamisest. Killavoorgi on tuletõrjeteemaline: näitusele ja paraadile oodatakse 120 tuletõrjega seonduvat sõidukit. See tähendab, et sõidukid peaksid olema valdavalt punast värvi. Kui sõiduki kohta osatakse jutustada seos tuletõrje või päästega, kui sõidukijuht ja/või kaasreisijad on riietatud tuletõrjujale/päästjale vastavasse riietusse, kaasas tuletõrjujale/päästjale iseloomulikud vahendid, siis sellinegi kooslus sobib.