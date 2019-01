Järvamaa põllumees pälvib presidendilt teenetemärgi

Kallakmaa ütleb ajakirjaniku kõnet vastu võttes, et tegelikult peab ta kohe koosolekule tõttama ning praegu on veidi kiire. Kuulnud aga helistamise põhjust, Kallakmaa hetkeks kohmetub.

"Huvitav, kes mind sinna üles seadis, see on küll suur üllatus. Mõnikord öeldakse, et tunnustus tuli üllatusena, kuigi tegelikult seda juba loodeti, aga mulle tuli see küll nagu välk selgest taevast," lausub ta pikkamisi.

"See tähendab seda, et ma pean hakkama uut ülikonda ostma," lisab ta naerdes, kui on esimesest üllatusest toibunud.

Saanud mitmeid tunnustusi

Teet Kallakmaa on viimasel ajal veel mitmeid tunnustusi saanud. Näiteks nimetati tema ettevõte Metstaguse Agro detsembris kogukonda toetavaks ettevõtteks. Tunnustus anti üle Järvamaa arenduskeskuse ja Kodukant Järvamaa poolt vabaühenduste teemapäeval.

Mullu sai ta maaeluministeeriumis Eest vabariigi aastapäeva aktusel parima piimakarjakasvataja tiitli.

Kallakmaa ettevõte on muu hulgas silma paistnud sellega, et on korraldanud aastaid suviseid noorte töö- ja puhkelaagreid, mille on töökasvatuse ja suvevaheaja sisustamise kõrval tekitanud noortes huvi põllumajandus- ja maatööde ning põllu ja loomade vastu.

Kallakmaa soov on luua põllumajandusest positiivne kuvand ja teha tööd selleks, et julgustada noori maale jääma ja põllumajanduses töötama. Oma vaba aja pühendab Kallakmaa MTÜ Järva-Jaani Ratta- ja Spordiklubile, kus ta propageerib rahvasporti.

"Eks natuke on sebitud ja panustatud ja ühtteist tehtud ka," arutleb Kallakmaa ja lisab, et saadud tunnustus annab kindlasti jõudu edasi pingutada.

Kallakmaa nendib, et ta on rabanud kahel rindel: teinud tööd ja püüdnud kohalikku spordielu edendada. Samas tõdeb ta, et selle arvelt on kannatanud muud asjad, näiteks kodune majapidamine.

"Aga eks elus tuleb valikuid teha. Kõigega ei jõua rabeleda," märgib ta.

Sageli toovad inimesed vabanduseks, et nad ei saa mingite asjadega tegeleda, kuna aega ei ole. Kallakmaa meelest on see ettekäände otsimine.

Näiteks püüab mees ülepäeviti trenni teha. "Kui keegi ütleb, et trenniks ei ole aega, siis tuleb leida see aeg. Kui jah, eks kõik on millegi arvelt."

Tulevikueesmärkidest rääkides nendib Kallakmaa, et pole töörindel veel päris sinnamaani jõudnud, kuhu tahaks. Põllumehe sõnul on vaja astuda veel üks samm, et kogu tema piimatootmisäri oleks enam-vähem paigas ja et suudetaks piidavalt madala omahinnaga piima toota.

Kallakmaa kirjeldab, et umbes 25 tegutsemisaasta jooksul on ka põhjas ära käidud ja siis jälle jupi kaupa äri edasi arendatud.

"Nüüd on tõesti ainult üks samm jäänud, et seda piimatootmist niimoodi tööle panna, nagu ma olen mujal maailmas näinud ja nagu ma olen õppinud."

Teenetemärk annab jõudu edasi rabeleda

Kallakmaa sõnul annab teenetemärk selge signaali, et tema ettevõtmine on olnud vaeva väärt ning nüüd on veelgi suurem motivatsioon edasi liikuda.

Põllumees lisab, et piimatootja töö on vähe väärtustatud ning paljud ei saa aru, kui raske see töö tegelikult on.

"Oma töölistele räägin ka, et piimatootmine koosneb sadadest faktoritest. Ta on hästi huvitav, aga hästi raske. Nii palju pisiasju on, mida tuleb jälgida. Ei saa nii, et lasen siit ja sealt lõdvaks. Igalt pool peavad kõik rauad tules olema, ei saa kordagi lõdvaks lasta, kohe tulevad tagasilöögid. Lehmad ei andesta neid mööndusi oma pidamistingimustelt ja söötmiselt. Narrid põldu, saad kohe tagasilöögil. Käsi peab kogu aeg pulsil olema," kirjeldab Kallakmaa põllumehe ameti iseärasusi.

Ka puhkust ei saa selle töö peal endale lubada, kuna lehmad nõuavad ju kogu aeg hoolt.

"Kui öösel telefon heliseb, siis käivad judinad üle, et mis nüüd jälle on," kirjeldab Kallakmaa. "Aga ise olen valinud selle ala, keegi pole käskinud sellega tegeleda."

Valgetähe teenetemärk

Valgetähe teenetemärk on asutatud 1936. aastal Eesti rahva vabadusvõitluse mälestamiseks. Valgetähe teenetemärk antakse riigiteenistuses või kohaliku omavalitsuse teenistuses olevatele isikutele, samuti majanduse, hariduse, teaduse, kultuuri või spordi alal osutatud või muude üldkasulike teenete ning saavutuste tunnustamiseks. Valgetähe teenetemärgil on seitse klassi.