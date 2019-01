Algasid Türi valla külade talimängud

Türi spordiklubide liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko täpsustas, et esindatud olid Laupa, Kabala, Rassi, Kärevere, Põikva, Käru, Näljaküla, Kringliküla, Särevere ja Konnaküla. „Kõik soovijad said end proovile panna koroonas, lauatennises, kabes ja nipsus. Lisaks oli üllatusala, kus tuli koos võistkonnaga indiaca-palli lüüa ja seda võimalikult kaua üleval hoida,“ selgitas ta.

Talimängude järgmine etapp on 10. veebruaril Kärus, kus kavas on suusatamine, reesõit, kelgutamine ja üllatusala. Korraldajad kinnitavad, et kõik võistlusalad on jõukohased ja ka suusadistantsid pole pikad.