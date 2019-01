Rahvamaja aastapäeval astub üles uus muusikakollektiiv

Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Maarit Nõmm ütles, et rahvamajana tegutses hoone kuni 1987. aastani, mil valmis praegune muusika- ja teatrimaja. Ligi 60 aasta jooksul on rahvamajas olnud lugematu arv kontserte ja tantsuõhtuid. Seal on tegutsenud August Roosileht, Juhan Zeiger ja Narva teater Paides. Praegu on hoone eraomand. Selles tegutseb sanitaartehnikakauplus ning uste ja akendega tegelev ettevõte.

3. veebruaril on kõik huvilised oodatud vana rahvamaja meenutama, eriti on teretulnud kunagised majas käijad, ringijuhid ja kõik need, kellel on majast mälestusi. Koduloolane Tiiu Saarist teeb ülevaate rahvamaja ajaloost ja Herbert Last tutvustab Narva teatri tegevust. Paide teatri näitlejad loevad katkendeid kunagistest ajalehtedest. Tiiu Saarist on koostanud aastapäevaks stendi rahvamaja ajaloost.