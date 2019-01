Väätsal rivistatakse lumememmed paraadiks üles

„Ootame kõiki inimesi Eesti keskele lumememmesid ehitama. Kuna eelmise korra tegevusrõõm kajas pikka aega mööda Eestit vastu, ootame seekord kohale rohkem kui 1000 inimest. Põllud tee ääres on avarad ja ruumi jagub kõigile,“ kutsus lumememmemeister Lauri Läänemets.

2. Kui oma lumememmed on valmis, tuleb ringi käia ja teiste kätetööd nautida

Lumememmede ehitamisel on kaks reeglit:

Arvestades, et viimati ehitati memmesid poole võrra rohkem kui esimene kord, on seekord põhjust uskuda, et uus tulemus tehakse ära.