Kuigi kasvukoht on eksootilisele puule hästi sobinud ja hoones töötanud inimesed on palmi alati armastanud, loodetakse palmile tulevikuks leida mõni parem elupaik.

Taristoni raamatupidaja Anneli Oidermaa sõnas, et palm on kahtlemata nende maja au ja uhkus. «Kõik, kes siia saali mingil põhjusel satuvad, imestavad, et siin selline võimas puu on,» lausus ta.