Tantsupeo piletid on enne pidu välja müüdud kõigil viimastel tantsupidudel, küll aga mitte kohe esimese kuu jooksul, on kirjas laulupeo kodulehel.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA teabejuht Sten Weidebaumi sõnul on XX tantsupeo kolme etenduse jaanuaris müüki tulnud piletid vähem kui kuu ajaga müüdud või broneeritud. Laulupeole on esimeste nädalatega müüdud ja broneeritud üle 20 000 pileti – kunagi varem pole nii lühikese ajaga nii suurt huvi üles näidatud. „See on kummardus meie lauljatele, tantsijatele ja pillimängijatele, kes just neil nädalail eelproovides repertuaariga kõva tööd teevad ning valmistuvad suvisteks etteasteteks,“ ütles Weidebaum.