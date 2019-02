Rängas õnnetuses 30 luud murdnud mees käis kiirabitöötajaid tänamas

Kuigi bussijuht üritas vältida kokkupõrget ühe teise sõidukiga, ei pannud ta vastassuunavööndisse keerates tähele, et Tallinna poolt tuleb valge kaubik. Toimus laupkokkupõrge.

Kaubik sai niivõrd tõsiseid kahjustusi, et selle juht oli sõna otseses mõttes masina tükkide vahel kinni. Olukorra tegi raskemaks ka asjaolu, et kaubiku kongis olnud kaks tonni vedelpahtlit paiskus vastu vaheseina ja surus sellega omakorda juhti selja tagant.

Roolis olnud Rain Mürkhain sai väga raskeid vigastusi, kuid jäi siiski elama. Kaubiku rool murdus ja selle sammas surus talle rinnakorvi alla, selja tagant survestasid nii koorem kui kaubiku vahesein ning mehe jalad olid armatuuri all kinni. Hoolimata sellest kõigest on ta tänaseks taas jalgadel ning suudab autot juhtida ja tööd teha. Olukorra tõsidusest annab aimu fakt, et mehel oli kõikide muude raskete vigastuste kõrval ka ligi 30 luumurdu.