Külade talimängud jätkusid Kärus

Gritšenko lisas, et sel korral oli üllatusala võistkondlik sõit tõukekelguga.

Pärast teist etappi on talimängudel käinud 11 küla ja sooritatud üheksa ala, millest üldarvestusse läheb kuus parimat tulemust. Praegu juhib 172 punktiga Näljaküla, teisel kohal on Särevere 168 ja kolmandal kohal Käru 159 punktiga.

Talimängude viimane etapp on 3. märtsil Väätsal. Kavas on mälumäng, kaardimäng ja üllatusala, mille märksõna on seiklusring. (JT)