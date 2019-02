Järvamaa vapimärgi pälvivad arst ja ettevõtja

Hiiemaa saadetud taotluses on kirjas, et Mihhail Feštšin tuli pärast Tartu Ülikooli lõpetamist 1985 aastal tööle Järvamaa Haiglasse kirurgiks. 33 aastat on ta ravinud Järvamaa inimesi. Arstina on ta haigete seas väga austatud ja armastatud arst, kes on alati abivalmis ja usaldusväärne, inimeste aitamine on tema elu tähtsaim ülesanne.