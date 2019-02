Taavi Kotka loodud tüdrukute robootikakool tuleb ka Paidesse

«Tänane seis tüdrukutega IT-s ja robootikaringides on minu silmis katastroof. Ehk siis, see on valdavalt poiste käes olev aine. Statistika ja ka teaduslikud artiklid näitavad, et kui poisid ja tüdrukud õpivad robootikat koos, siis tüdrukud võtavad passiivsema rolli ja lasevad pigem poistel klotsidega mängida ja ainult vaatlevad, mistõttu nad ei saa sellest ainest sama kogemust mis poisid,» rääkis Taavi Kotka robootikamessi Robotex reklaamivideos.