Ametkondade uurimisrühm lõpetas Hispaania hävitaja raketiga toimunud intsidendi uurimise

Uurimisrühma juhi, kaitseministeeriumi asekantsleri Meelis Oidsalu sõnul tuvastati koos Eesti tsiviillennuohutuse ekspertidega, et juhtumi põhjustas piloodi haruldane eksimus ja tegu polnud süsteemse veaga. „Tsiviillendudele juhtumi tõttu ohtu ei tekkinud, sest õhuharjutuste ajaks suunatakse tsiviillennukoridorid alati harjutusaladest eemale,“ ütles Oidsalu.

Uurimisrühm kohtus läinud aasta oktoobris Eestit külastanud Hispaania kaitseväe esindajatega ja sai põhjaliku ülevaate juhtumi asjaoludest. „Koostöö Hispaania ametiasutuste ja NATO õhuoperatsioonide väejuhatusega on uurimise käigus olnud väga hea, mõlemad on võtnud juhtumit väga tõsiselt,“ ütles Meelis Oidsalu.

Väljatulistatud raketti ega selle jäänuseid pole leitud. Kui keegi peaks siiski kunagi oletatavad raketijäänused leidma, siis on vastavalt seadustele kohustus sellest kohe teavitada häirekeskust telefonil 112. Tegemist võib olla endiselt ohtu kujutava detailiga, mida ei tohi kindlasti iseseisvalt uurida või puutuda.

Balti õhuturbe läbiviimine lahingrakettidega relvastatult on vajalik. NATO võtab Eesti õhupiiri kaitsmist tõsiselt, mis tähendab, et õhuturbemissioonil olevad lennukid on alati valmiduses ka õppuse või harjutuslennu ajal minema päris missioonile.