Kogukonnakeskuse inimesed müüvad kogutud ehitusmaterjali maha

Eelmisel aastal kirjutas Järva Teataja Türi äärelinnas asuvast vanast paberivabrikust ja seal tehtud talgutest. Nimelt võttis MTÜ Wabalinn eraomandisse kuuluva vabrikuhoone, täpsemalt ühe osa sellest üürile, et seal vanamaterjali, see on vanu uksi-aknaid, palke ladustada.