Vana vabrik ärkab elule

Türi äärelinnas asuvast vanast paberivabrikust pole viimastel aastatel olnud just palju põhjust rääkida. Kui, siis aeg-ajalt sellest, et vabriku maa-alal on kellegi käsi süüdanud vanad rehvid või puitmaterjali ning jälle tuleb päästjatel sõita järjekordset põlengut kustutama.