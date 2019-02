Võib juhtuda nii, et kui ühes korteris on tuvastatud gaasileke, tekib vajadus kontrollida kõiki trepikoja kortereid ja seda isegi öösel, teatas päästeameti pressiesindaja kolmapäeval BNS-ile. "Palume suhtuda mõistvalt," lisas ta.

"Gaasiseadmetest põhjustatud õnnetuste vältimiseks on kohustuslik paigaldada vingugaasiandur eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade," sõnas pressiesindaja. "Vingugaasiandur annab märku vaid siis, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele ning esimene ja kõige lihtsam samm, mida igaüks meist saab kohe teha, on osta vingugaasiandur."