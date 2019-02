Uue koolimaja ehitusele pandi nurgakivi ja peeti ka sarikapidu

Paide MEKi tegevdirektor Janek Lohu ütles täna Hillar Hansso koolimaja ehitusel peetud peol, et ta on töötanud selles valdkonnas 25 aastat, kuid esimest korda on nurgakivipanek ja sarikapidu ühel ajal. "Eks see näita, kui kiiresti tegutseme," sõnas ta.