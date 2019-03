Kui esimesed valijad jõudsid Väätsa rahvama ukse taha, siis olid need alles lukus. Peagi keerasid valimisjoskonna töötajad uksed lahti ja lasid inimesed sooja, kuid selgitasid, et nad peavad veel paar minutit ootama, sest seadus näeb ette, et valimised algavad täpselt täistunnil.

Meier selgitas, et oli nii varakult kohal, sest tal algab täna kell üheksa tööpäev. Naine ütles, et nagu sedel kasti kukub, nii tormabki kohe tööle.

Meier tõdes, et temal polnud valikut raske teha ja oma lemmik oli tal juba pikka aega teada.