"Videot vaadates on näha, et mantli kahjustamine ei olnud tahtlik, vaid see juhtus rüseluse lahutamise käigus. Lõpliku otsuse väärteomenetluse alustamise osas, mis puudutab mantli kahjustamist, võtame vastu seaduses ettenähtud 15 päeva jooksul," ütles Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit BNS-ile.