Eesti metsloomaühingu Järvamaa piirkonna juht Virge Võsujalg andis teada, et sai täna hommikul teate, et Türi vallas Kirnas lamab tee ääres üks koer, kes on ilmselt autolt löögi saanud. Teataja kirjeldas, et loom on selili ja jalad püsti taeva poole.