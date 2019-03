Kellele telliseid, kellele diivaneid: Wabalinna maja müüakse tühjaks

Wabalinna maja ja seal tegutseva säästva renoveerimise infokeskuse (SRIK) üks eestvedajatest, Rainer Eidemiller on Järva Teatajale kinnitanud, et märts on Wabalinna majale viimane kuu.

«Me nüüd vaatamegi siin kriitilise pilguga üle, kas on tingimata vaja kõik asjad uude kohta kolida või on midagi sellist, mille saab maha müüa,» on Rainer Eidemiller öelnud. «Eks me ole vanamaterjali kogunud selleks, et seda müüa, lihtsalt muude tegemiste tõttu on see veidi seisma jäänud.»