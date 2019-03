2018. aasta veebruaris ilmus Järva Teatajas Ingmar Muusikuse kirjutatud lugu sellest, kuidas Eesti Vabariigi 100 aasta juubeli auks on enese teadmata teinud ilusa kingituse ka Esna allikate töökas koprapere. Oksi, roikaid ja muda ühiselt kokku mätsides on nad rajanud risti üle allikajärve tammi, mil on pikkust ei vähem ega rohkem kui 100 meetrit.