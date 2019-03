Kuma võrkpallivõistkond võitis Pärnu ja Viljandi meeskondi kindlalt 2:0. Meeskonna mängija Annes Sapp ütles, et lihtsalt võidud ei tulnud, kuid olulistel hetkedel suutsid mehed end sedavõrd kokku võtta, et geimid said võidetud ning kolmandat lisageimi polnud paremuse selgitamiseks vaja.