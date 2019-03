Türil pidutsevad täna erinevad rahvused

Pidupäevaks tuleb Türile ligemale 40 erinevatest rahvustest lauljat, tantsijat, pillimängijat Tallinnast, et suhteid luua ja esineda uhke kontserdiga. Esinevad rahvamuusikud ansamblist „ Zlatõje Gorõ“ , laval on tantsuansambel „Graatsia“, kus on tantsijaid lastest kuni täiskasvanuteni. Kollektiive juhendavad Igor Jermakov ja Jelena Ahmedova. Kontserdi seob tervikuks kõigile tuntud Eduard Toman.