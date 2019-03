Saladuseloor kerkib: Paide vanalinnas võetakse kasutusse üks unustusehõlma vajunud maja

Märtsikuu jooksul tuleb Wabalinna majal ja Paide SRIKil kolida välja Tallinna tn 9 ja 11 hoonetest. Anti teada, et Paide SRIKi tegevuse jätkamiseks on võetud kasutusse üks ajalooline hoone Paide vanalinnas. Talgute abil, kavas olid erinevad heakorratööd, sooviti teha hoones esmased ettevalmistused, et kolida sinna märtsikuu lõpuks üle Paide SRIKi vanamaterjali ladu.

Wabalinna maja ja seal tegutseva SRIKi üks eestvedajatest, Rainer Eidemiller avaldas, et SRIKi kolivad nad Tallinna tänavalt Rüütli tänavale, täpsemalt aadressile Rüütli 32. „Rõhutan üle, et Wabalinna maja lõpetab ja esialgu kolib uuele pinnale üle ainult SRIKi osa. Kui see maja saab SRIKi tegevuse kaudu lõpuks korda tehtud, siis ei ole välistatud, et seal hakkab tegutsema ka Wabalinna maja nii nagu see Tallinna tänaval oli- galerii, kohviku ja kontseditega,“ avaldas ta. „Oleme praeguseks majaomanikuga sõlminud pikaajalise lepingu, kus on kõik tingimused kirjas. Kui saame rahastuse taha, siis tahaksime ikka uues kohas omanikeks saada.“