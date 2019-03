Jurist annab nõu - kuidas käituda löökaugu tekitatud kahju korral?

Eesti Õigusbüroo juristi Merike Roosilehe sõnul on väga oluline koheselt teavitada juhtunust politseid ning sündmuse asjaolud fikseerida tunnistaja juuresolekul. “Teehooldus on tee omaniku ülesanne ning kui selle puudulik teostus põhjustab liiklejale kahju, võib hüvitist nõuda tee omanikult, kelleks üldjuhul on omavalitsus. Seejuures on väga oluline politsei teavitamine ning asjaolude ülespildistamine. Korrektse asjaajamise korral on omavalitsusel keeruline kahju hüvitamisest keelduda, ka näiteks tee ebatasasusest hoiatav liiklusmärk ei vabasta neid üldjuhul vastutusest,” sõnas Roosileht.