Wabakohvik meelitas tulijaid rohkem kui oksjon

Wabalinna maja ja seal tegutseva SRIKi üks eestvedajatest, Rainer Eidemiller nentis ettevõtmise hommiku, et eesootavast tal täpne ettekujutus puudub. „Ega me ju ei tea palju huvilisi kohale tuleb ja seega ka seda kaua asi kestab. Meil on pakkuda üks Leho Rubise maal, mõned plakatid ja veidi ehituskraami,“ avaldas ta. „Arvan, et üle tunni ei tohiks oksjoniga minna. Lahti on erandkorras ka kohvik ning võibolla selle peale tuleb veel mõni lisainimene kohale.“