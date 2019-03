E-PRIAs saab taotleda loomakasvatuse üleminekutoetusi

Piimalehma kasvatamise otsetoetust on võimalus saada kuni 400 piimalehma pidajal. Toetuse eesmärk on tõsta loomapidajate konkurentsivõimet ja motivatsiooni jätkata põllumajandussektoris.

Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on tasandada põllumajandustootjate sissetuleku erinevusi võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikide põllumajandustootjatega.

Veise, piima ja ute üleminekutoetust saavad vastavat toetusõigust omavad taotlejad. Tootmisest lahtiseotud üleminekutoetusi makstakse selleks, et tootjad endiselt põllumajandussektoris jätkaksid, planeerides tootmist pigem turunõudlusest kui saadaolevaist tootmistoetustest lähtudes.

Toetuste saamise tingimused on kirjeldatud PRIA kodulehel. Toetusõigused on määratud varasematel aastatel kindlaks tehtud andmete põhjal. Määratud toetusõiguste andmed on PRIA kodulehel – sealt saab igaüks talle määratud toetusõigusi kontrollida.