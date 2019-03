Kontsert väljendab tänu diabeedihaigete laste toetajaile

LC Paide Bastion on juba 27 aastat teinud sihtrühmadele mõeldud heategevuskavandeid. Klubi liige Aivo Toomistu ütles, et sel aastal on nad pööranud tähelepanu Paide linna diabeeti põdevatele lastele. Annetuste kogumise eesmärk on toetada nende insuliinipumpade ja -tarvikute soetust.