Terviseamet: tervis ei vaja päikese käes praadimist

Organismi jõuvarude taastamiseks piisab lühiajalistest päikesevannidest – pole vaja lõputult rannas või õuemurul praadida. „Sõltuvalt naha tüübist piisab päevas 10–20 minutilisest viibimisest päikese käes, et tagada vajaliku koguse D-vitamiini sünteesimine,“ ütles Natali Promet, kemikaali ja tooteohutuse büroo peaspetsialist. Suve algul ei tohiks inimesed otsese päikesekiirguse käes paljalt viibida järjest üle paarikümne minuti.

Kui aga ees seisab tõesti pikem päikese käes viibimine, on soovitav kasutada päevitustooteid, mis sisaldavad kaitse- ehk päikesefaktorit ehk UV-filtrit (korraga nii UVA- kui ka UVB-filtrit). Kiirguse eest kaitsvate filtrite efektiivsust vahendis iseloomustab kaitsefaktor ehk SPF. See näitab, mitu korda pikeneb kaitstud naha puhul ohutum päevitamise aeg võrreldes kaitsmata nahaga. Näiteks kreem SPF faktoriga 50+ on nahka väga tugeva kaitsva toimega. Heledanahalised peaksid eelistama tugevama kaitsega kreeme. Esimeste päevitamiste ajal tuleks nahale määrida tugevama kaitsega kreemi.