KredEx töötas välja tasuta infolehe eramaja omanikele

KredExi eluaseme ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul oli lehe loomise ajendiks soov koondada seni killustunud info üheks tervikuks. „Infolehe loomise eesmärk oli koondada kokku senised parimad praktikad ja teadmised eramajade rekonstrueerimisest. Eestis läheb 50% energiast elamutele, see on kulu nii keskkonnale kui ka meie rahakottidele. Rääkimata hoonete säilimisest, sest suur osa neist on ehitatud ajavahemikus 1960-1990 tollaste ehitusstandardite järgi. Mida rohkem rekonstrueerimist edasi lükata, seda enam kulub aega ja raha hoonete korrastamisele tulevikus.“