Valgehobusemäe rattamaraton tõi kohale 900 ratturit

Valgehobusemäe rattamaratoni korraldaja Peeter Dedov A&T spordiklubist on Järva Teatajale selgitanud, et eelmise nädala alguses oli rattamaratonile registreerimishuvi pisut väiksem kui eelmise aasta samal ajal. Samuti tõi ta välja äärmiselt sündmusterohke nädalavahetuse- samal päeval toimus ka Bosch Eesti maastikurattasarjas sõidetud 21. Rõuge rattamaraton

Sellega miinused ka piirdusid. „Siinsed rajad on huvitavad. Metsarajad, järved, igavate kruusalõikude puudumine ja vahelduv maastik – see meeldib paljudele ratturitele. Loomulikult on plussiks ka Tallinna lähedus,““ on korraldaja kiitnud. „Valgehobusemäe maratonil on valdavalt püsikäijad. Väike hulk inimesi on sellised, kes tulevad kohale võistluspäeva hommikul.“