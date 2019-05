Paide linnast varastati ära linnameeskonna reklaampallid

Linnameeskond kirjutab, et koostöös meie noortetöö varustuspartneri Globalsoccerstore'iga soetatud pallid on seni olnud eelmiste kodumängude päevadel pühad ja puutumatud, aga paraku on seekord kellegi kuri käsi käitunud teisiti. Pallid on äratuntavad spetsiaalsest disainist ning Paide linnameeskonna logost.